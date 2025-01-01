Изследователи от Австралия са открили важен механизъм, който обяснява защо пациентите, болни от рак, реагират различно на имунотерапията, което ще позволи лечението да стане по-индивидуално, съобщи Синхуа.

Учените от базирания в Сидни Институт за медицински проучвания „Гарван“ и Университета на Нов Южен Уелс (UNSW) са открили, че по-малко активните версии на гена NOD2, комбинирани с лъчетерапията и имунотерапията, могат да помогнат да се увеличи способността на имунната система да атакува рака.

В изявление на университета, публикувано в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences в САЩ, се казва, че откритието може да предложи път към по-персонализирано и ефективно лечение чрез имунотерапия срещу редица видове рак.

Проучването се фокусира върху 742-ма австралийци с напреднал стадии на рак на белия дроб, които преминават анти-PD1 имунотерапия – едно от най-често използваните лечения на рак с чекпойнт инхибитори.

40 от пациентите са показали отлична реакция на имунотерапията, демонстрирайки по-голяма преживяемост и силни имунни реакции към тумора. Всички те имали по-малко активни версии на гена NOD2 и вредни автоимунни реакции от терапията при тях се проявявали два пъти по-рядко, установили учените.

„Това предполага, че едновременното блокиране на два различни механизма – единият, управляван от PD1, а другият от - NOD2, засилва имунната система срещу раковите клетки“, казва съавторът на проучването професор Крис Гуднау от Института „Гарван“ и UNSW.