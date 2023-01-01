Седем са кандидатите за кмет на Сливен. Ето кои са те:



Минчо Росенов Афузов - ИК "Минчо Росенов Афузов"

Кольо Йорданов Милев - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Стефан Николов Радев - ПП ГЕРБ

Пламен Крумов Стоянов - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Климент Пламенов Шопов - ВЪЗРАЖДАНЕ

Мустафа Юсеинов Мустафов - Движение за права и свободи – ДПС

Маринчо Христов Христов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ



Досегашният кмет на града е Стефан Радев.



Изборният ден започва в 7:00 и се очаква да приключи в 20:00 часа.