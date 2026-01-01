Валежите днес ще обхванат по-голямата част от страната. Значителни по количество ще бъдат те на много места в южните райони. В югоизточните части от страната ще има и гръмотевична дейност.

Жълт код за потенциално опасно време е обявен в 10 области на страната за днес, 13 февруари. Предупреждението е в сила за: Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян и Благоевград.

НИМХ

Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток, в Дунавската равнина – от запад. В повечето места минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София – около 2°, максималните – между 5° и 10°, за София – около 7°.

В планините ще бъде облачно. В ниските части ще вали дъжд, в местата над 1500-1600 метра надморска височина - сняг. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През почивните дни ще остане сравнително топло с положителни минимални температури и максимални между 12° и 17°. В събота, след временно спиране на валежите и разкъсване на облачността, след обяд от запад отново ще се увеличи и ще завали дъжд. През нощта срещу неделя валежите ще обхванат цялата страна, ще продължат и в неделя, когато има повишена вероятност за значителни количества на места в Южна България и източните райони. Вятърът ще е от юг, в неделя ще се усили, особено в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове, а по-късно през деня ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух.