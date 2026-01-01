Националнит институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издава предупреждение за четвъртък - 29 януари, за значителни валежи от втора степен (оранжев код) в областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Сливен и Бургас и от първа степен (жълт код) в областите Кюстендил, София-област, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Шумен и Варна.

До вечерта валежите ще обхванат почти цялата страна. Значителни количества дъжд ще има в Южна България. В югоизточните райони са възможни и гръмотевици. В Северозападна България ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще бъдат предимно между 7° и 12°, малко по-високи в Източна България, в София – около 7°.

НИМХ

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, които ще започнат около обяд от юг и до края на вечерта ще обхванат цялото крайбрежие.

В петък (30 януари) ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, значителни на места в югоизточната половина от страната. С умерен, в Източна България и временно силен северозападен, по-късно през деня – североизточен вятър ще нахлува студен въздух, температурите ще се понижават и до вечерта на места в Северна България дъждът ще премине в сняг. Минималните температури ще бъдат между 0° до 5°, максималните – между 3° до 8°, на места в Източна България до 10°-12°. След временно спиране на валежите, в събота от югозапад те отново ще се активизират. В Южна България и по Черноморието ще завали дъжд, а в Северна България и по високите полета - сняг. От североизток с умерен, в Източна България и временно силен вятър ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижават.