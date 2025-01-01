Ние сме подложени на най-силното хибридно въздействие в момента. Това заяви премиерът Росен Желязков в началото на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни в София.

Многостранното сътрудничество е онази форма, която дава възможност при равнопоставеност на участниците да се постигат общи решения и координация, каза премиерът.

Това издание показва значимостта на международното сътрудничество в областта на ефективното правоприлагане, особено в интензивни в своя исторически, политически и социален път места, каквито са Балканите. Те, които са люлка на турбуленция и предизвикателства, както и място на големи възможности, каза още премиерът. По неговите думи те дават предпоставки за успехи, но и предизвикателства за ефективното правоприлагане. Когато говоря за правоприлагане, е ясно, че позитивното право е онази гаранция, при която правилата за поведение трябва да бъдат прилагани по най-добрия начин, заяви Желязков.

БТА / Христо Касабов

Той открои "прекрасното сътрудничество, което България има с Турция за противодействие на каналите за мигранти".

"Пътят от Турция през България към страните от ЕС съставлява 99% от трасетата на трафикантите. Това всъщност са всички трасета за каквато и да е незаконна дейност. Тук ролята на сътрудничеството е огромна", заяви Желязков.

Премиерът поздрави и колегите си от Западните Балкани - Албания и Косово, за борбата им с организираните престъпни групи.

В момента имаме изключително много предизвикателства, които не се очертава скоро да бъдат решени. Такова е войната в Украйна. Това окуражава всички онези субекти на престъпна дейност да се възползват и да взаимодействат координирано, посочи Желязков.

Той коментира и доклада прокуратурата на Румъния по отношение на последните избори в страната. Желязков посочи, че в него е бил много добре обяснен механизмът за въздействие на нагласите на хората чрез медиите.

Сарафов: Прокуратурата е гръбнакът на правовата държава

Прокуратурата във всяка една страна е гръбнакът на правовата държава, в България прокуратурата играе ключова роля не само в наказателното правосъдие, но и в опазване на обществения интерес, каза и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов при откриването на форума.

Четвъртият форум на главните прокурори от Балканските страни събира ръководителите на прокуратури от региона на Югоизточна Европа и партньорски институции от Европейския съюз на най-високо ниво. Той се провежда по инициатива на главните прокурори на Република България и Република Турция. Първото събитие е през 2019 г. в Измир. София за втори път е домакин на форума, който има за цел да поддържа установеното стабилно партньорство и взаимодействие между прокуратурите от балканските държави по наказателноправни въпроси, борбата с трансграничната организирана престъпност, нелегалната миграция и др.