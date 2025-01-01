Заемът по механизма за укрепване на европейската отбранителна промишленост е при изключително благоприятни условия и е насочен към спешни и мащабни публични инвестиции в подкрепа на европейската отбранителна промишленост. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Министърът участва в работна среща във ведомството, посветена на възможностите български компании от отбранителната индустрия да участват в реализацията на проектите в сферата на отбраната, по които страната ни ще поиска финансова помощ под формата на заем по линия на инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“.

Трите министерства – на отбраната, на иновациите и растежа и на икономиката и индустрията – са отворени за работа с всички, убедени са, че е в общ интерес да си партнират с българската отбранителна индустрия. Работните срещи целят да се намерят начините за това, каза Атанас Запрянов на участниците.

Запрянов: Всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 г.

Запрянов покани компаниите да представят своя капацитет и предложения за участие в проектите по SAFE и модернизационните проекти. Реализирането на проектите ще позволи въоръжените ни сили да изградят една част от необходимите отбранителни способности в краткосрочен план до пет години, посочват от военното министерство.

Представителите на компаниите от отбранителния сектор бяха запознати с обхвата на проектите за превъоръжаване и придобиване на бойни способности, които ще бъдат предложени за финансиране по механизма SAFE.

В работната среща участваха вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, представители на Агенцията за обществени поръчки, на Института по отбрана „Проф. д-р Цветан Лазаров“ и на предприятия от българската отбранителна индустрия. Тя цели по-тясно сътрудничество по проектите, финансирани чрез механизма SAFE, между бранша, държавни институции и научни организации, които разработват иновации в системата на сигурността и отбраната.

