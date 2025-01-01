Всички проекти по инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE)" трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 г., заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в писмен отговор на въпрос на народния представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев относно проекти, които са предвидени да бъдат финансирани чрез заема по линия на механизма на EC SAFE. Отговорът е публикуван на сайта на парламента.

Министърът уточнява, че това включва придобиване, производство и доставка на отбранителна техника.

В края на юли Министерският съвет одобри заявлението за интерес със списък с приоритетни за страната ни инвестиционни проекти за съвместно придобиване на отбранителни способности и модернизиране на Въоръжените сили, посочва Запрянов. Приоритетните за страната ни инвестиционни проекти са придобиване на 3D радари; на наземно базирани системи за противовъздушна и противоракетна отбрана; разработване на поддържащи артилерийски способности чрез придобиване на 155 мм самоходни гаубици; придобиване на безпилотни летателни апарати и баражиращи боеприпаси за Сухопътните войски и Силите за специални операции; на ракетна система за залпов огън с повишена мобилност; на системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати; разработване на способности за транспортно осигуряване на Въоръжените сили; придобиване на противовъздушни ракети VL MICA и на боеприпаси 155 мм., обяснява Атанас Запрянов.

В заявлението за интерес по SAFE бяха посочени индикативни намерения за реализация на потенциални проекти в рамките на минимален и максимален размер на финансиране, отбелязва министърът.

В началото на септември Европейската комисия одобри предварителното разпределение на 150 милиарда евро финансова помощ за повишаване на отбранителната готовност в ЕС. За нашата страна програмата предвижда бюджет от близо 3,27 млрд. евро.

Вече се водят разговори със страни партньори, които са заявили намерение за реализация на проекти, подобни на включените в българското заявление, както и с възможни производители, отговарящи на условията на инструмента SAFE. Колко и кои ще бъдат окончателните проекти, с които страната ни ще кандидатства за финансиране по SAFE, зависят от изхода на посочените разговори, заявява Атанас Запрянов.

Военният министър посочва, че на този етап не може да се ангажира с окончателен списък на проекти, стойност и срокове за реализация на всеки един от тях.

Процедурата за получаване на финансова подкрепа по инструмента SAFE предвижда до 30 ноември България да изпрати официално искане за финансиране до ЕК за така определената сума, придружено от добре аргументиран План за инвестиции в европейската отбранителна промишленост. След като ЕК одобри българския план и залегналите в него приоритетни проекти, ще предложи на Съвета да вземе решение по искането за финансиране, обяснява Запрянов.

ЕК и България ще сключат споразумения в началото на 2026 г., в които ще бъдат договорени финансовите параметри за всеки един проект. Едва след влизането им в сила ще се пристъпи към отпускане на финансовите средства, отговаря Атанас Запрянов.