Втората кампания на акция "Зима" на Пътна полиция започва от днес, 11 ноември.

В рамките на кампанията ще се следи за спазването на правилата по пътищата и от пешеходци и от шофьори.

От 7 септември влязоха в сила промени в Закона за движението по пътищата и те засягат и пешеходците. Има промени в санкциите спрямо тях като нарушители, има и въведени нови правила за поведение от тяхна страна.

Ще бъде засилен и контролът по пътищата в петък, събота и неделя при граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина", както и в районите на "Кулата", Дунав мост 1 и Дунав мост 2.