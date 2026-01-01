Прокуратура, полиция, разследващи криминалисти, съдебни лекари и експерти дадоха извънреден брифинг за безпрецедентния случай „Петрохан“ с шест жертви, който потресе цяла България. Всички се обединиха около две основни версии и за трите намерени тела в хижата, и трите, открити в кемпер близо до връх Околчица – убийство с последващо самоубийство или самоубийство. Трети лица, свързани с жестоката трагедия, към момента не са установени и не се издирват. Властите показаха и първи записи от охранителните камери на хижата часове преди трагедията.

8 дни усилена работа по разследването, 2 досъдебни производства, 18 експертизи, 15 разпитани свидетели и зловещи находки

В продължение на 8 дни не са спирали процесуално-следствените действия за двете тежки престъпления - в района на Петрохан и в района на Околчица, заяви Наталия Николова, заместник апелативен прокурор в Апелативна прокуратура-София и координатор на разследването. Към момента са образувани две досъдебни производства. "Първото досъдебно производство касае причинена смърт на трима мъже - на 45 години, на 49 години и на 51 години, край хижа в района на Петрохан и възникнал пожар в самата хижа в тази местност. На 2 февруари е получен сигнал на 112, в който се съобщава, че гори хижата, а в двора й има три трупа и оръжия около телата им, районът е отцепен, отишли са на място разследващи органи и полицейски служители и с първото действие, а именно оглед на местопроизшествие, е започнало досъдебно производство за квалифицирано убийство на три лица. В хода на разследването са извършени са много процесуално-следствени действия, назначени са експертизи, иззети са много веществени доказателства, както и литература с религиозна насоченост", посочи Николова.

Относно намерените тела в близост до Околчица заместник апелативният прокурор Наталия Николова, че са намерени телата на трима души - мъж на 22 години, мъж на 51 години и момче на 15 години. "И към момента продължават огледите на място както в Петрохан, така и на връх Околчица. И към настоящия момент се извършва аутопсия на телата, намерени вчерашния ден. 15-годишното момче и 22-годишният мъж са с наранявания в главата, като 15-годишното момче е било клекнало и с вплетени пръсти на двете ръце. По този начин и в това състояние е намерено. Аутопсията на 51-годишния мъж се извършва в момента. Няма следи от борба и травми", каза Николова.

До момента са назначени 18 съдебни експертизи, които да се изпълнят от Националния институт по криминалистика и Клиниката по съдебна медицина към Александровска болница. Разпитани са 15 свидетели, сред които малолетни и непълнолетни лица, близки и роднини на жертвите. Това каза и окръжният прокурор на София Христина Лулчева.

Експертизи се изготвят на камери, мобилни телефони, компютри, хард дискове, карти памет. Също така е назначена пожаро-техническа експертиза. Изискана е информация по Закона за електронните съобщения за установяване движението на лицата и е поискано от съда разрешение за разкриване на банкова тайна, уточниха разследващите.

БТА

Първи записи, часове преди трагедията в хижата на Петрохан - странно поведение, сбогуване, кой се вижда на видеата и пожар

„На 2 февруари към 11:30 ч., след като е получен сигналът, веднага районът е отцепен от патрули на МВР–София. Тъй като теренът е много труднодостъпен и имаше информация, че има три трупа и е възможно да има въоръжени лица – районът първоначално е облетен с дрон и прочистен от специални тактически сили, които да се уверят, че няма опасност за разследващите“, каза началникът на отдел „Криминална полиция“ Ангел Папалезов към Национална полиция.

Той обясни, че на място са намерени три трупа в близост до хижата, като са намерени и два пистолета и една пушка в непосредствена близост до тях. „В хода на процесуалните действия, които се извършват, са провеждани множество оперативно-издирвателни мероприятия, така че да съберем максимална информация от колко време пребивават и с какви други лица на територията на хижата“, разясни той. По думите му е установено, че освен трите намерени мъртви лица, има още три лица, които вероятно предишния ден или близките дни също са пребивавали на тази територия.

„Установихме тях и колите, които са използвали в последните дни. В резултат на това бяха изпратени екипи в няколко областни дирекции – Бургас, Габрово, София и Монтана, които да извършат проверка на всички известни адреси, които лицата притежават, както и на техните роднини. Установи се, че ръководителят на сдружението и на т.нар. „рейнджъри“ притежава имот в село Българи, Бургаско, където голяма част от медиите също сте посетили. Екипите от Бургас, които бяха на терен, се увериха на място, а и намериха свидетели, които потвърдиха, че въпросните три лица са пребивавали от 27 до 31 януари на територията на селото и са или в тази къща, където са извършили строителни ремонти и след това са тръгнали към София, което се потвърждава и от камерите на АПИ, които са проследили движението на въпросния кемпер“, коментира още началникът на отдел „Криминална полиция“ и напомни, че на 8 февруари на черен и почти недостъпен път в посока връх Околчица Калушев, Златков и детето бяха открити мъртви във въпросния кемпер. По движение от село Българи до София и след това отново до хижа „Петрохан“ - това е безспорно установено с разпити, записи от камери и свидетели.

По време на пресконференцията разследващите показаха видеозаписи пред хижата край Петрохан, на които се виждат и чуват част от починалите, разговори между тях, моменти на сбогуване и на подпалване на част от постройката.

„В района на самата хижа е имало външен периметър на охранителни камери, които са в по-отдалечена част от самата хижа, които са записвали на SD карти, захранвани от слънчеви панели. Именно от една от тях ще ви предоставим записи, в които да видите самата хронология на събитията, които са се извършили в предишния ден - преди да ги намерим вече като починали лица“, съобщи Ангел Папалезов.

Той сподели, че от опожаряването камерите са унищожени, както и самите устройства, върху които са съхранявани записите, и не могат да бъдат възстановени. На останалите записи, обаче, се вижда как ръководителят на сдружението си „взима сбогом“ с трите намерени мъртви лица край хижата.

„Вдясно на кадрите се вижда кемперът, с който се качват и напускат района на Петрохан. На следващия запис, който е в 16:00 ч. (същия ден), ще видите вече самите три лица, които са намерени мъртви на по-късен период, със субтитри как коментират тяхното потегляне, което не е известно накъде е към онзи момент“. В 20:44 вече се вижда, че вдясно на екрана, в близост до автомобила започват да излизат пламъци и пушек, а трите лица започват да опожаряват хижата, която са обитавали няколко години", допълни експертът.

По отношение на действията на огледа на самото местопроизшествие - те не са приключвали. „Самият оглед на 2 февруари беше прекъснат вечерта, защото огънят се разпали отново и имаше опасност за служителите“, разясни Ангел Папалезов.

Пожарът в хижата възниква на 1 февруари вечерта (неделя), като е вследствие на умишлено запалване на горимите материали във вътрешността на хижата, като това е усилено с разпиляване на пелети за огрев, които вследствие са напоени с лесно запалими течности, както и струпване на купчини хартия и книги, ст.комисар Георги Иванов - директор на Регионална дирекция на пожарната София-област.

"На място не са констатирани следи от къси съединения, както и използване на отоплителни уреди или неизправност при тях или газовите бутилки. На мястото на пожара са открити напълно овъглени и две тела на кучета във вътрешността на сградата", посочи Иванов.

БТА

БТА

Аутопсии, резултати и съдебно-медицински експертизи от хижата

Още на следващия ден след намиране на телата на Петрохан са извършени съдебно-медицински аутопсии и вече са изготвени съдебно-медицински експертизи, заяви доц. Александър Александров, началник клиника по съдебна медицина и деонтология.

„Касае се за огнестрелни наранявания в областта на главата. Изстрелите сочат да са от дистанцията на упор или много, много близко разстояние. Това е причината за тяхната смърт. Всички наранявания са в области, удобни за собствена ръка“, посочи Александров.

По отношение на намерените и иззети 4 броя гилзи се установява по категоричен начин, че те са изстреляни от намерените два пистолета и една пушка до трите трупа, посочи ст. комисар Кремена Илиева, директор на Националния институт по криминалистика.

"Относно ДНК експертизата се установява по категоричен начин, че върху оръжията се установява единствено и само ДНК на починалите лица, няма чуждо ДНК. Тъй като има 4 гилзи, едното лице има 2 прободни рани", каза Илиева.

БТА

Издирване, разследване и втората половина от трагедията - намерените тела в кемпер край Околчица

Началникът на отдел „Криминална полиция“ Ангел Папалезов към Национална полиция обясни за движението на кемпера, след като за издирване са обявени Ивайло Калушев, заедно с 15-годишно момче и 22-годишния Николай Златков. Той коментира, че след прибирането от Бургас превозното средство се качва на хижа „Петрохан“ и след като се сбогува с тримата на 1 февруари, по АПИ не се засича никъде въпросният кемпер. След това властите са разпоредили ОДМВР–София, Враца и Монтана да започнат изземване на камери, които е възможно да засекат въпросния автомобил.

"В резултат на това – ръчно преглеждане на стотици камери, установихме, че на първи февруари, след като тръгват от въпросната хижа, кемперът в 11:14 ч. е преминал към село Бързия, област Монтана, което е установено от частна камера. След това в 11:37 ч. е засечен на изхода на град Вършец, а след това в 11:59 ч. е заснет на разклона на село Стоилово. В 12:17 ч. е в село Бели извор, област Враца, в 12:22 ч. кемперът влиза в град Враца. В 12:26 ч. го засичаме в другата част на град Враца и в 12:41 ч. на 1-ви февруари го засичаме в село Челопек, което е след изхода на Враца – посока мястото, където вчера намерихме кемпера и другите три тела", обясни подробно пътят той.

На 8 февруари на черен и почти недостъпен път в посока връх Околчица Калушев, Златков и детето бяха открити мъртви простреляни в кемпер.

Заместник апелативният прокурор Наталия Николова заяви, че и към момента продължават огледите на място и се извършва аутопсия на телата. "5-годишното момче и 22-годишният мъж са с наранявания в главата, като 15-годишното момче е било клекнало и с вплетени пръсти на двете ръце. По този начин и в това състояние е намерено. Аутопсията на 51-годишния мъж се извършва в момента. Няма следи от борба и травми", каза Николова.

БТА

Психическа нестабилност и напрежение през последните месеци

По отношение на дейността на самото сдружение и на атмосферата в него са разпитани десетки свидетели.

„Всеки ден са разпитани по няколко свидетели, включително и малолетни и непълнолетни лица, които са били на лагери, на техни близки и роднини. Най-общо мога да кажа, че много близък роднина на едно от лицата сподели с нас, че в последните месец-два е споделяло, че има страшна психическа нестабилност в сдружението и отчаяние от действителността, целите, които са си поставяли, отношението на държавните органи, спонсорите към тях и те не виждат смисъл за продължаване на тяхното сдружение. Роднината ни сподели, че още тогава това лице е споделяло, че смъртта е изход и са го коментирали многократно. Много са се надявали да се стабилизира и да намери своята цел и посока и никой не е смятал, че могат да направят чак такава постъпка“, разказаха разследващите.