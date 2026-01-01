Новият проект няма да събере повече от половината от гласовете на всички български избиратели. Това заяви лидерът на "БСП - Обединена левица" Атанас Зафиров на среща с членове и симпатизанти в Търговище.

По думите му, подобно на Европа, в България тенденцията е да не може да се състави еднопартийно управление.

"Партиите трябва да покажат национално отговорно поведение и способност да правят разумни компромиси. Всичко останало е път към нищото", категоричен бе председателят на левицата.

БСП - ОЛ

Зафиров заяви, че е приел репликата на Бойко Борисов, че правителството е олевяло заради БСП, като комплимент. Той подчерта, че за една година кабинетът "Желязков" не е генерирал нито един корупционен скандал, което не се е случвало в новата история на България.

Зафиров: Неизменна подкрепа от БСП към Йотова, на добър час, госпожо президент

"Не казвам, че е било лесно. Поехме управлението в изключително труден момент за държавата. Многократно се наложи да удряме по масата - и за продължаване на швейцарското правило, и за запазването на реакторите на АЕЦ “Белене”, и за неизпращането на български войници в Украйна (...) Въпреки това отчитам като грешка комуникационната ни политика, защото много от нещата, които свършихме, не успяха да стигнат до хората и нашето участие в управлението остана недостатъчно добре обяснено", заяви лидерът на БСП - ОЛ.

БСП - ОЛ

Във вътрешнопартиен план като успехи той отчете превеждането на партията през финансовата и организационна криза и обединението на лявото политическо пространство.

"Най-голямата ни задача сега е да запазим единството в партията, да не се отричаме от нашите постижения и да отчетем грешките, така че никога да не ги повтаряме“, посочи Зафиров.