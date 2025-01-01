Служители на Митнически пункт "Капитан Андреево" са открили недекларирана валута за над 100 000 евро при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

На 16 септември на пункта пристигнал товарен автомобил с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, декларирал, че превозва стока от Нидерландия през България за Турция.

Превозното му средство било селектирано за митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите открили пакети с еврови банкноти, укрити във фабрична кухина, намираща се в шофьорската кабина, между дъното на хладилното чекмедже и вътрешното му тяло.

Установени са 99 970 евро с левова равностойност 195 524 лева.

По случая се води разследване под надзора на Районна прокуратура – Хасково.