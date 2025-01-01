Държавата поема ясен ангажимент да гарантира равен достъп до здравни услуги за всички граждани, независимо от това къде живеят, затова се въвеждат стимули за медици, които работят в отдалечени и труднодостъпни места в страната, това заяви здравният министър Силви Кирилов.

"Претият документ е част от Националния план за възстановяване и устойчивост, като недостигът на медицински специалисти и дисбалансът в разпределението им. Въвеждаме стимули за млади хора да избират професиите в сектора, създаваме условия за работа в малките населени места и ще подкрепим общопрактикуващите лекари в отдалечените райони. Там ще бъдат разкрити нови амбулатории за първична помощ и здравни грижи, така че хората в малките населени места да не пътуват десетки километри за лекар. Ще се покрепят политиките за задържане на определен вид медицински специалисти, като например осигуряване на стипендия по време на обучението, осигуряване на жилище, съдействие при започване на работа, осигуряване на записване в детска градина или училище, създаване на по-добри финансови условия", посочи министърът.

Създава се и нов стандарт за заплащане, който ще обвърже възнагражденията на медицинските специалисти с тяхната квалификация, за да се осигури справедливост и предвидимост в системата.

Друг важен елемент е въвеждането на единна информационна система, която ще следи в реално време броя, квалификацията и териториалното разпределение на кадрите.

"Това ще ни позволи да вземем информирани решения и да разпределяме ресурси там, където недостигът е най-голям", допълни Силив Кирилов.

Не на последно място здравният министър съобщи, че ще бъдат изградени консултативни здравно-социални звена, които ще бъдат упора за уязвими групи - млади майки, семейства с деца с увреждания, хронични заболявания и специални потребности, както и за възрастни хора в риск от социално изключване.

"С тази стратегия поставяме основите на една по-справедлива и балансирана здравна система. Вярвам, че мерките, които днес приехме, ще върнат доверието на хората и ще осигурят бъдеще за българското здравеопазване", посочи министър Кирилов.