"Електроразпределителни мрежи Запад" (ЕРМ Запад) започва информационна кампания под надслов "Животът струва повече от лайковете", насочена към превенция на рисковото поведение сред деца и тийнейджъри, свързано с качване на електрически стълбове и съоръжения с високо напрежение за заснемане на "екстремни" видеа и снимки за социалните мрежи, съобщиха от дружеството.

Кампанията цели да повиши информираността за реалните опасности от токов удар, падане и фатални инциденти, които могат да възникнат при подобни действия.

От дружеството отбелязват, че се наблюдава нарастваща тенденция сред младите хора да търсят популярност чрез рискови предизвикателства, често вдъхновени от социалните медии.

Основните послания с хаштаг #StayAliveChallenge - "Животът струва повече от лайковете", са "Животът ти е по-ценен от всяко стори", "Не си играй с напрежението - играй с въображението", "Лайковете изчезват. Последиците остават".

Кампанията е насочена към ученици на възраст между 8 и 18 години, както и техните родители и учители, които играят ключова роля в превенцията.

Тя ще включва образователни видеа и инфографики в "Тик-Ток" (TikTok), "Инстаграм" (Instagram) и "ЮТюб" (YouTube), разпространение на печатни материали, партньорства с разпознаваеми сред тийнейджърите лица и други активности. Целта е постигане на повишена информираност и промяна в поведението, намаляване на инцидентите, свързани с електрически съоръжения, и създаване на култура на безопасност и отговорност сред младите хора.

На 2 септември се наложи аварийно-спасителна операция на две непълнолетни деца, които се качиха на висока строяща се сграда край бул. "Цариградско шосе“.