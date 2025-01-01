Президентът Румен Радев провежда консултации за съставяне на правителство с парламентарната група на ПП „Морал, единство, чест“ (МЕЧ). От името на формацията при държавния глава са председателят на партията Радостин Василев и народните представители Кирил Веселински, Христо Расташки и Красимир Манов.

Последните избори бяха едни от най-проблемните, това го доказа и Конституционният съд, посочи Радев по време на консултациите.

Ние заявихме още преди година, че не виждаме възможност да се формира работещо правителство чрез политически предателства. Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства. Според нас това правителство беше последното, което може да бъде формирано чрез такъв тип политическо предателство. Това правителство не беше свалено от опозицията, беше свалено от огромния обществен натиск, от площадите, заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

България не е далеч от революция, революцията има един катализатор и той се казва Делян Пеевски, Ново начало и Бойко Борисов. смята Василев.

Изявявам готовност и желание изборите да се проведат в по-подходящо време - през април преди празниците за Великден. Времето през февруари е много тежко, смята Василев.

Румен Радев започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България", във вторник разговаря с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", в сряда с „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН), а по-рано днес с парламентарната група на „Алианс за права и свободи“.

Очаквайте подробности!