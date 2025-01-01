Председателят на ПП Асен Василев с коментар пред журналисти след заседанието на комисията по бюджет и финанси.

Той определи бюджета на НЗОК като "абсолютно скандален".

"Това правителство показа, че не може да управлява, ако имат грам акъл ще си подадат оставката още днес", каза той. По думите му в бюджета има вдигане на данъци, по-малко инвестиции в култура, образование, спорт, наука. "Философията на бюджета, който ни се предлага е абсолютно същата като философията на бюджета, който беше оттеглен", каза още Василев.

Той допълни, че през 2027 година, спрямо 2026 г. се намаляват парите за здравеопазване, намаляват се парите за образование, наука, спорт и култура, а в същото време през 2027 и 2028 се вдигат осигурителните вноски. "Вдигането на данъците след големия протест се отлага с една година, но за сметка на това то ще бъде съпроводено с по-малко инвестиции в образование, култура, спорт и наука и с повече харчове по непрозрачен начин", обясни Василев.