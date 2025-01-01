Няма място за тревога, няма място за притеснение, средствата са подредени по по-различен и по по-бюджетен и приемлив начин за всички участвали в тристранното сътрудничество партньори и мисля, че българските лекари и медицински сестри трябва да бъдат спокойни.Това заяви Костадин Ангелов пред журналисти след заседанието на бюджетната комисия.

Заради липса на кворум: Пропадна заседанието на здравната комисия за бюджет 2026

Искаме да се обърнем към всички заявили, че ще протестират утре - професионалисти по здравни грижи и медицински сестри. Възнагражденията, които те трябва да получат ще бъдат осигурени през преструктуриране на европейски програми в размер на 100 млн. евро, които ще отидат за всички медицински сестри, акушерки и професионалисти по здравни грижи в системата на българското здравеопазване, заяви Ангелов.

Асоциацията по здравни грижи започва протести в страната

По регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи работят близо 30 хил. медицински сестри, а лекарите без специалност са около 6 хил. души. Общо средствата, които ще бъдат осигурени на работещите в сектор здравеопазване се формират през няколко различни механизма - 100 млн. евро през оперативни програми, 60 млн. евро в министерството на здравеопазването, разпределени в две посоки. Първо, за второстепенните разпоредители - там са Бърза помощ, работещите в психиатричните клиники и държавни психиатрични болници, белодробните болници, а останалите 30 млн. евро са за млади лекари, работещи в болничната медицинска помощ. Отделно за младите лекари има още 30 млн. лв. до тази година, догодина ще са повече в евро, които да бъдат отново за трудови възнаграждения на работещите в сектор здравеопазване.

Мисля, че и 215 млн. евро, които са в бюджета на НЗОК за увеличаване на клиничните пътеки с 10%, тези средства ще бъдат използвани основно за трудови възнаграждения.

Идеята е да бъдат достигнати първоначално обявените 1550 евро като начална основна заплата на професионалистите по здравни грижи и в тази връзка искам да кажа, че те ще бъдат достигнати с тези средства и с увеличението на клиничните пътеки, заяви още Ангелов.

Основният проблем, който дойде, е резултат от постигнат консенсус между работодатели и синдикати в хода на тристранното сътрудничество в две посоки. Първо, да няма обвързване на средните брутни работни заплати с основната работна заплата, този механизъм трябва да бъде прекъснат. Второ, да няма определени нива на трудови възнаграждения в закон, а това да става по пътя на колективното трудово договаряне така както е в Европа и съгласно директивата на ЕС. Този диалог е проведен, средствата, които бяха обещани са осигурени и те ще бъдат разпределени на всички млади лекари без специалност и професионалисти по здравни грижи по цялата система на българското здравеопазване, заключи той.