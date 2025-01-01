Морски клъстър България във Варна става ко-локационен център на инициативата EIT Water за Черно море, съобщиха от организацията. По този начин Черноморският регион получава директен достъп до ресурси, експертиза, програми за иновации и инвестиционни възможности от мрежата на EIT Water - най-новата европейска общност за знания и иновации към Европейския институт за иновации и технологии.

EIT Water е водещата европейска инициатива, посветена на решаването на предизвикателствата в управлението на водните ресурси, чистотата на морските екосистеми и развитието на устойчивата морска икономика. Общността обединява иноватори, учени, университети, малки и средни предприятия и индустрията. Акцентите падат върху търсенето на решения за недостига на вода, замърсяването и унищожаването на водни екосистеми. За БТА от Морския клъстър уточниха, че ко-локационните центрове ще бъдат общо осем.

Инициативата се ръководи от консорциума AllWaters, включващ 50 партньори от 24 държави и над 150 допълнителни партньори. Повече от 20 организации от Черноморския регион са заявили интерес и подкрепа за дейностите на консорциума.

В качеството си на ко-локационен център Морският клъстър България ще работи за изграждането на капацитет и обучения, ще насърчава нови проекти и създаване на стартиращи компании в морския и водния сектор. Освен това сред задачите му ще бъде да осигурява интегриран подход за справянето с проблемите с недостига на вода, със засушаването и наводненията, замърсяванията на морето, както и за развитието на кръгова и устойчива синя икономика.