Министерският съвет прие постановление за изменение на Постановление № 263 от 2021 г. за определяне на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата.

С приетото решение се увеличава с една щатна бройка числеността на персонала на Културно-информационния център на Република България в Скопие. Промяната цели укрепване на административния капацитет на Центъра и осигуряване на условия за пълноценно реализиране на неговата културна програма.

През последните години Културно-информационният център в Скопие Значително разшири дейността си, като реализира над 400 културни събития и се утвърди като активна платформа 3а представяне на българската култура и изкуство в Република Северна Македония. Решението не води до допълнителни разходи 3а държавния бюджет.

Приетото постановление е в съответствие със стратегическите приоритети на Министерството на културата за развитие на международното културно сътрудничество и за повишаване на видимостта и достъпността на българската култура зад граница.