С 27,3% се увеличава стипендията на докторантите в държавните висши училища и научни организации. По този начин месечната подкрепа за тях се повишава на 1562 лева, което е с 335 лева повече от настоящата. Успоредно с това с 15% се увеличават и месечните стипендии за студентите - минималният размер на стипендията се вдига от 120 на 150 лева, а максималната стипендия се повишава от 200 на 250 лева.

Решенията за промяна бяха взети на днешното правителствено заседание, на което бяха приети изменения в условията и реда за предоставяне на стипендии за студентите, докторантите и специализантите.

Общо 4079 докторанти ще се възползват от повишените стипендии. От тях 3802 се обучават във висши училища, а 277 - в научни организации. За изпълнение на решението са необходими 8 468 000 лева, които вече са заложени в централния бюджет за настоящата календарна година. Мярката ще влезе в сила от 1 октомври 2025 г., а тази за студентските стипендии - веднага след обнародването на проекта.

Привеждането на размера на стипендията за докторанти е в съответствие с измененията на минималната работна заплата. Размерът й не може да е по-малък от 150% от минималната работна заплата за страната за последните 12 месеца. Това решение оказва стимулиращ ефект върху докторантите, което им осигурява финансова подкрепа и възможност за по-спокоен старт в научната и академичната кариера.

С днешното решение правителството осигурява устойчива и последователна грижа за докторантите, което ще се отрази и в повишаване на качеството на образованието.

Кабинетът гласува над 1,6 млн. лева за погасяване на студентски кредити

Правителството отпусна 1 650 000 лева от централния бюджет на Министерството на образованието и науката за предоставяне на държавна финансова подкрепа при кредитирането на студенти и докторанти.

Допълнителните средства са необходими заради растящия размер на кредитите, които се изискват предсрочно поради непогасяване от получателите или поради настъпване на определени обстоятелства - смърт на кредитополучателя, трайна неработоспособност, раждане/осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичането на гратисния период.

Право на студентски заем имат учещите в редовна форма на обучение както в държавните, така и в частните висши училища - общо 138 170 студенти и 2 489 докторанти.