В Троян започва 32-рото издание на Българския фестивал на сливата. През настоящата година празникът ще продължи от 19 до 22 септември и отново ще се проведе по две отделни програми в Троян и Орешак.

Фестивалът ще започне днес с дефиле в централната градска част, в което ще се включат представители на местната власт, официални гости, любителски танцови и вокални групи, културни и спортни институции. Ритуалното запалване на казана за сливова ракия ще бъде в 10:30 часа на 20 септември (събота) на пл. "Възраждане".

Организаторите на фестивала обещават богата програма, изпълнена с концерти, атракции и събития за малки и големи. На сцената в Троян в различните дни ще се качат Николина Чакърдъкова и Неврокопския танцов ансамбъл, Петя Панева, троянския фолклорен ансамбъл "Траяна", Торино и Пашата, 100 кила, Тони Димитрова и др. По традиция в следобедните часове ще има открита сцена за самодейни състави от цялата страна. Открита сцена ще има и в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата (НИХЗИ) в Орешак.

На специални пунктове доброволци ще раздават информационни материали и фестивални карти. След вечерните концерти, са предвидени визуални шоу програми – дрон шоу, лазерен и пиротехнически спектакъл.

Всеки ден посетителите на фестивала ще могат да посетят и традиционната "Улица на занаятите" в Троян, в която ще вземат участие повече от 200 търговци и занятчии.

С концерт на Капански ансамбъл - Разград, изложба на носии и кулинарно шоу с Ути Бъчваров ще посрещнат гостите на Българския фестивал на сливата в Орешак на 20 и 21 септември (събота и неделя).

Сред събитията, съпътстващи основната програма, са творчески ателиета за деца със сдружение "Поанта" в Троян, образователно събитие "Аромат, вкус и цветове" в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата (НИХЗИ) – Орешак, "Дни на отворените бутилки" във "Винпром – Троян" и др.

Във връзка с провеждането на празника в града са наложени някои ограничения и забрани за движение в централната градска част, напомня БТА. Подробна информация за програмата и възможностите за паркиране през фестивалните дни може да бъде намерена на официалните сайтове на Български фестивал на сливата и Община Троян.