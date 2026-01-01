Трима работници от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при пети километър на околовръстния път на Ботевград в посока София, съобщиха от МВР.

Петима работници са пострадали при катастрофа на магистрала „Марица“

И тримата работници на АПИ, пострадали при катастрофата, са с опасност за живота, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП).

Мъж на 19 г. е с открити фрактури на долен и горен крайник, като спешният екип го е транспортирал в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед".

Другият мъж, който е на 46 г., също е с открити фрактури. Той е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна – ИСУЛ".

С опасност за живота е и 50-годишен мъж, който е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Св. Анна" с черепно-мозъчна травма и в кома.

Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още една кола. Инцидентът е станал около 13:30 ч.

Движението се регулира от "Пътна полиция".