България разполага с пълния обем на 90-дневните резерви от горива и държавата предвижда различни сценарии според развитието на събитията в Близкия изток. Това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в ефира на NOVA NEWS. Той поясни, че предназначението на тези количества е да служат като резерв при липса на физически доставки, а не да се използват за пазарни интервенции върху цените.

„Въвеждаме европейска схема за енергоинтензивните предприятия. При цена над 63 евро за мегаватчас половината от разликата ще се възстановява на предприятията от Фонда за сигурност на енергийната система. Условието е 50% от тези средства да се използват за инвестиции в декарбонизация”, обясни Трайков.

Министърът подчерта, че по данни на НАП маржовете на бензиностанциите в момента са по-ниски, отколкото преди кризата. Той определи евентуално намаляване на ДДС върху горивата като изключително скъпа мярка с „никакъв ефект”, която само би подобрила маржовете на търговците.

Трайков очаква от петролния и газов бизнес яснота за запасите от горива и поръчките

„Мораториумът от 2012 г. пречи на проучванията за газ на сушата, включително и на конвенционалния. Той беше наложен след дезинформационна кампания, която предизвика страх у хората. Това стана в момент, в който руският президент обяви шистовия газ за екзистенциална заплаха за Русия”, посочи ресорният министър.

Трайков коментира и високите сметки за електроенергия, като посочи, че често те се дължат на преминаване към отопление с електричество в енергийно неефективни сгради. Той пое ангажимент да проверява сигнали на граждани, които не са доволни от получените отговори от КЕВР и проверяващите органи.

Според него искането за 29% увеличение на цената на парното е необосновано. "Не виждаме абсолютно никакво подобрение в „Топлофикация София” – нито в технологичен, нито в управленски смисъл. Не бива да се дават пари, които те просто искат да изгорят. Регулаторът трябва да вземе предвид реалните обстоятелства и да не допуска това”, заяви енергийният министър.

По време на разговора бе засегната и темата за АЕЦ „Козлодуй”, за която министърът потвърди, че работи безаварийно. Той съобщи, че в момента работят два от агрегатите на ПАВЕЦ „Чаира”, като се очаква до 2028 г. мощността му да бъде възстановена на 75%. Трайков уточни, че наличното оборудване за проекта „Белене” представлява само 5% от стойността на една цяла централа.