Във вторник (9 септември) ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, съобщиха от НИМХ.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София - около 29 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.