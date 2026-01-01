Българският енергиен микс позволява да формираме най-добрата цена за гражданите, каза министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков по време на Софийския икономически форум 2026, който се състои в „София Балкан Палас“. Организатор на събитието е Делфийският икономически форум.

Според него въпреки трудностите са гарантирани достъпни цени.

Държавата обяви втора процедура за изграждане на станции за зареждане на електромобили у нас

Като успех в енергийния сектор министърът в оставка посочи и присъединяването на държавата в проучването на добива на нефт и газ в Черно море. По думите му така България ще получава не само концесионни такси, но ще има и голяма роля в проучвателните дейности в Черно море.

Станков изтъкна и проекта за изграждането на 7-и и 8-и блок в АЕЦ „Козлодуй“.

От международна гледна точка третото важно събитие е Вертикалният газов коридор, който се подкрепя от много страни от Гърция до Унгария. Имаме постижение по отношение на проекта и ние бяхме първата страна, която започна реалното му изграждане, подчерта той.

Според него има много предизвикателства по отношение на декарбонизацията в Европа.