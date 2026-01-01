Министерството на транспорта и съобщенията обяви втора процедура за изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства по пътищата у нас, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Тя предоставя подкрепа на микро, малки и средни предприятия за изграждане на инфраструктурна мрежа за електрически превозни средства по основната и широкообхватната пътна Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T).

Общият бюджет е 10 млн. евро, а максималното европейско финансиране за един проект е 256 000 евро. Интензитетът на финансирането зависи от вида на компанията – той е до 65% за микро и малки предприятия, до 55% за средни и до 35% за големи предприятия, се уточнява в съобщението на ресорното ведомство.

Проектите трябва да осигурят съвременна зарядна инфраструктура за леките автомобили на основната TEN-T мрежа – зарядни центрове с минимум 600 kW и най-малко две зарядни точки с изходяща мощност от 150 kW. По широкообхватната мрежа минималната изискуема мощност е 300 kW и поне една зарядна точка с мощност 150 kW. За товарните превозни средства по основната TEN‑T мрежа се изискват зарядни центрове с минимална мощност 2 800 kW и най-малко две точки с мощност 350 kW, а по широкообхватната – минимум 1 400 kW и една зарядна точка с мощност 350 kW.

Процедурата ще е отворена за кандидатстване за период от 6 месеца – до 16 юли 2026 г.

Проекти в Югозападния регион обаче не могат да бъдат финансирани, тъй като той е изключен от обхвата на Европейския фонд за регионално развитие по програмата, като "регион в преход".

Финансирането на тази мярка е от Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г. с общ бюджет от 15 млн. евро. По първата процедура бяха одобрени шест проекта за изграждане на зарядни центрове в края на миналата година.

Одобрените шест проекта по първата процедура бяха на обща стойност от близо 2,7 млн. лева. Два от тях представляват зарядни центрове, разположени в близост до автомагистрала „Тракия“ – при изходите за гр. Чирпан и за с. Кабиле. Останалите четири точки са на бул. „Асеновградско шосе“ в близост до Пловдив, на главен път Е-79 край гр. Мездра, в местността „Чанлъка“ в гр. Аксаково, както и в близост до с. Завой, област Ямбол.

В проектите са включени и мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и места за отдих за удобство на потребителите. Срокът за завършване на проектите по първата процедура е между 12 и 30 месеца.

През ноември вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов отбеляза, че чрез финансирането по първата и втората процедура, в общ размер на близо 30 млн. лв., ще бъдат положени основите на национална мрежа от бързи зарядни станции.