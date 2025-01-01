Столичната община създаде онлайн проучване сред родителите, свързано с техните очаквания, нужди и критерии при избора на детска градина или ясла. Допитването има за цел да подпомогне планирането на бъдещи политики, програми и строителство на нови детски заведения, съобщиха от пресцентъра на Общината.

„Разчитаме на висока активност, тъй като данните от проучването ще са нашата важна социология при планиране на строителство, разширения, образователни политики и програми. Мнението на родителите е ключово за Столична община, защото вярваме, че само в партньорство можем да създадем по-добри услуги за децата на София“, заяви кметът Васил Терзиев, цитиран от Общината.

Анкетата събира информация за фактори като качество на образованието, близост до дома, условия на средата и отношение на персонала. Включени са и въпроси за родителите, чиито деца посещават частни детски заведения, центрове или родителски кооперативи, както и за мотивите им при избора. Анкетата е достъпна онлайн. Достъп ще бъде осигурен и чрез QR код, разположен на входовете на общинските детски градини. Попълването отнема между три и пет минути, а срокът за участие е до 13 ноември 2025 г., уточниха от общинската администрация.

Оттам посочиха, че към момента на територията на Столичната община функционират 202 общински и 101 частни детски градини, в които се обучават близо 44 000 деца. От началото на мандата са осигурени 2160 нови места, а предстои откриването на още над 3000.

Неприетите деца на първо класиране тази година са 8844, от които 6311 са във възрастовата група до три години. Най-сериозен недостиг на места има в районите „Триадица“, „Лозенец“, „Витоша“, „Студентски“, „Красно село“, „Младост“ и „Овча купел“. В същото време в отделни детски заведения има незаети над 2300 места, включително неработещи групи поради недостиг на персонал. По данни на Общината най-много свободни места има за набор 2019 г. – 1076.

В момента 11 нови общински детски градини са в различен етап на строителство, а още 11 са в подготвителна фаза. Получените резултати от анкетата ще бъдат използвани за по-добро планиране и развитие на политиките за достъп до качествено предучилищно образование, посочват от Столичната община.

На последното си заседание Столичният общински съвет прие актуализация на бюджета, с което ще бъде ускорено строителството и разширението на 28 детски градини и 11 училища. Така ще се подпомогне визията „Пътят към нула“ – да няма деца без място в детска градина и преминаване към едносменен режим на обучение, обясниха от Общината.