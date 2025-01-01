Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Преди обяд над южните и източните райони облачността все още ще бъде значителна, но ще е почти без валежи, съобщава на сайта си Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Вятърът ще бъде умерен, в Дунавската равнина временно силен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 13°.

В планините преди обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява дъжд, над 1800 метра от сняг. След обяд облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието преди обяд все още облачността ще бъде значителна, в сутрешните часове по-южното крайбрежие и с превалявания. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Прогнозата за близките дни

В понеделник денят ще е слънчев. Призори в котловините на Западна и Централна България, където няма вятър и облачността е минимална, ще има условия за слани, съобщи синоптикът на NOVA Николай Василковски.

Облаците ще се увеличат около средата на предстоящата седмица с изгледи за локални превалявания към сряда-четвъртък в южната половина на страната и по планините. От петък до неделя следобед - слънчево, динамична облачност, без валежи. Температурите ще се повишават и към края на седмицата ще скочат на места над 25 градуса.

Според ранните прогнози след 25 октомври ще захладнее. Още в неделя късно следобед се очаква преминаване на студен фронт със силни северозападни ветрове. Вечерта и през нощта ще вали дъжд. Дневните температури ще се понижат до интервала 13-18 градуса.

Валежна обстановка се очертава и към самия край на месеца с оформянето на циклон в Средиземноморието. На този етап изгледите са на 28 октомври да вали дъжд. Ще духат силни, студен ветрове. С понижаването на температурите ще падне и сняг по планините и някои предпланински райони. В пика на застудяването през деня термометрите ще показват от 6 до 8-13 градуса.