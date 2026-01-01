Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с посланика на Украйна в България Олеся Илашчук във връзка с инцидента с дрона, навлязъл в българското въздушно пространство в района на Кардам на 8 август.

След разговора Министерството на външните работи и Посолството на Украйна в България излязоха с позиции за обсъденото по време на срещата.

Позицията на МВнР

От Министерството на външните работи съобщиха, че първоначалният анализ показва, че най-вероятно става въпрос за дрон-примамка „Майя“, използван от украинските въоръжени сили.

По време на разговора министър Петрова изрази сериозната загриженост на българската страна и подчерта, че всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на България е неприемливо.

Българската страна поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая.

Министър Петрова заяви, че за България е от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Беше подчертана необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави.

От своя страна посланикът изрази дълбока загриженост във връзка със случилото се и подчерта, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя потвърди готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая.

Във връзка с навлизането на дрона България поддържа контакт и с румънската страна. Министър Велислава Петрова е информирала и външните министри на държавите членки на Европейския съюз за инцидента и за предприетите от страната ни действия.

Предстои и обмен на последна информация по темата между съюзниците в НАТО в сряда.

От МВнР посочват, че България ще продължи последователно да защитава своя суверенитет и сигурността на българските граждани. Страната ни остава последователна и в позицията си, че прекратяването на военните действия и постигането на справедлив и устойчив мир чрез дипломатически усилия са от ключово значение за сигурността и стабилността в региона.

Позицията на Посолството на Украйна

От Посолството на Украйна в България съобщиха, че по време на срещата посланик Олеся Илашчук е уверила, че Силите на отбраната на Украйна не са насочвали безпилотни летателни апарати към България, нито в посока на която и да е страна партньор.

Украинската страна е напълно отворена за сътрудничество в провеждането на разследване, посочват от посолството.

Според украинската позиция основната причина за инцидента е продължаващата война на Русия срещу Украйна.

От посолството посочват още, че Русия все по-ожесточено обстрелва мирното население и гражданската инфраструктура в Украйна, което също така е пряка заплаха за съседните страни.

Украинската страна заявява, че възможно най-бързото прекратяване на войната е от критично значение за гарантиране на сигурността в региона и че Украйна разчита на засилване на усилията на международната общност с цел да се принуди Кремъл да сключи мир.

По време на срещата е било договорено продължаване на тясната координация в рамките на разследването на причините за инцидента.