Възстановено е движението на автомагистрала "Тракия", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура.
Припомнямя ме, че пожар беше пламнал на 141 км по АМ "Тракия", в посока София, съобщиха очевидци за DarikNews.bg.
Временно беше ограничено преминаването поради задимяване. Трафикът беше пренасочен по обходен маршрут Пловдив – Плодовитово, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Движението се регулира от "Пътна полиция".
На място бяха изпратени пет противопожарни екипа. Заради пожара се наложи ограничаване на движението в платното в посока София в района на 142-ри – 143-и километър заради задимяване. Пожарът е локализиран от страна на магистралата, а огнеборците на място продължават работа по другия фронт – около с. Ясно поле, каза Димов. "Гасят колегите, надяваме в най-скоро време да приключат", добави той.
По данни на очевидци задръстването е било километрично.