От днес до сряда се очаква затруднение на движението по околовръстния път на Пловдив, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Временното ограничение ще влиза в сила всеки ден след 19:30 ч. Екипи на сектора „Пътна полиция“ са в готовност да подпомагат трафика и осигуряват безопасността на движението във връзка със започване на обследване на околовръстния път на Пловдив (републикански път II-86), в отсечката между кръстовище с път I-8 и кръгово движение с Асеновградско шосе. Планирано е действията на експертите да бъдат в рамките на няколко часа всеки ден до сряда.

До приключване на всички етапи от инспекцията от ОД на МВР съветват водачите на моторни превозни средства да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, а по възможност да избират други маршрути на придвижване в посочените часови диапазони.

Преди дни жители на Пловдив и населени места от Родопската яка протестираха и затвориха околовръстния път с искане за премахване на мантинелите. Недоволството им бе след поредния инцидент на пътя, при който загина семейство с 14-годишната им дъщеря, а другото им седемгодишно дете е в тежко състояние.