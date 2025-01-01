На 5 декември от 17:00 часа Община Силистра организира традиционния ритуал за запалване на светлините на коледната елха, съобщиха от администрацията.

Церемонията ще бъде на открито на централния градски площад „Свобода" и може да бъде гледана на Фейсбук страницата на Общината. И тази година ще се спази традицията деца от Силистра, заедно с кмета Александър Сабанов, да запалят светлините на елхата.

В тържеството ще участват и актьорите от Драматично-кукления театър в града. Те ще представят за най-малките зрители постановката „Снежен сън“ на режисьора Мариета Ангелова.

Елхата е изкуствена и с височина 860 сантиметра, а диаметърът в основата на дървото е 365 сантиметра.

Със запалването на светлините на коледната елха започват коледно-новогодишните прояви в Силистра.

По-значимите от тях са празничният концерт на Градския духов оркестър и приятели на 16 декември и традиционният фестивал на коледарските групи „Стани, Нине, господине" на 20 декември. Той ще бъде съпътстван от кулинарна изложба, в която участниците ще представят и характерните за Бъдни вечер гозби.