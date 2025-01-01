Следователи от Национална следствена служба изготвиха обновена методика за разследване на пътнотранспортни произшествия, съобщи на брифинг следовател Мариан Маринов, говорител на службата.

При разработването е взета предвид последната практика на Върховния касационен съд по линия на този тип престъпления и последните изменения в Наказателния кодекс. „Целта е да подпомогне както следователите, така и разследващите полицаи и прокурорите, тъй като огледът на местопроизшествието е работа на терен, с която се дава началото на едно наказателно производство и от неговото качествено извършване зависи целия нататъшен процес и една справедлива присъда“, обясни Маринов.

Той добави, че има предложения за в бъдеще за подобряване качеството на разследване като например използването на „бяла стая“ – съоръжение, в което се изследват превозни средства, участвали в катастрофи. Както и предложение за допълнително оборудване със съвременни средства за извършване на оглед, то да бъде предоставено чрез дарение или по друг начин.

Диана Русинова, председател на Управителния съвет на „Европейски център за транспортни политики“, обясни, че "бялата стая" е помещение оборудване със специални технически средства, в което превозното средство от пътния инцидент се закарва и се изследва дали няма техническа причина или неизправност, довела до катастрофата.

Виждам нещо положително, което смятам, че в бъдеще ще помогне много при разследването на пътни инциденти – желанието да се използват съвременни уреди и технологии, да се използва международен опит, каза Русинова. Според нея, когато се разберат причините за даден пътен инцидент, има възможност да се повлияе на пътната инфраструктура.

В брифинга участваха представители на сдружението „Ангели на пътя“, както и родители на деца загинали при катастрофи, които изразиха положително становище относно новата методика.