Полицията в Пернишка област разследва два тежки инцидента с умъртвени коне и нанесени тежки увреждания на трето животно, съобщиха от ОДМВР – Перник.

Първият сигнал е подаден на 28 ноември около обяд на тел. 112 от 58-годишен жител на град Трън. Мъжът е открил своя кон мъртъв в земеделски блок край града, а второ животно – със сериозни наранявания в областта на предния и задния крак. Ветеринарен лекар е извършил аутопсия на място и е установил, че едното животно е било убито, а другото е пострадало по неустановен засега начин.

Два дни по-късно, на 30 ноември, в Първо РУ – Перник е получен нов сигнал за подобен случай. Собственик е открил своя кон мъртъв на ул. „Калина“ в Перник. Извършен е оглед, а предстои и аутопсия, която да установи причината за смъртта.

И по двата случая са образувани досъдебни производства. Действията по разследването продължават под ръководството на прокуратурата, като се изясняват причините и евентуалната връзка между двата инцидента.