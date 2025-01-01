Два отделни сигнала за масови сбивания са били подадени в събота в района на Ботевград, съобщават от полицията. И в двата случая е имало пострадали мъже, като по инцидентите са образувани досъдебни производства.

Сбиване пред нощен клуб в Ботевград

Първият сигнал е постъпил около 3:30 часа сутринта за сбиване пред нощен клуб в града. На място незабавно са изпратени екипи на РУ–Ботевград. Установено е, че в конфликта са участвали четирима мъже – двама от село Скравена, един жител на Ботевград и един софиянец.

Трима от участниците са били транспортирани в болница. След преглед и оказана медицинска помощ двама са освободени, след като отказват хоспитализация, а третият остава за лечение с фрактури на кости на горната челюст и носа. Четвъртият участник в сбиването е задържан за срок до 24 часа.

По случая е започнало досъдебно производство.

Вторият сигнал

е подаден около 23:25 часа същия ден, този път от село Врачеш. На място са изпратени полицейски екипи и жандармерия. Установено е, че между петима местни мъже е възникнал конфликт, който е ескалирал до физическа агресия.

Двама от участниците са били прегледани от спешни медици. Единият е освободен за домашно лечение с хематом на главата и подутина на окото, а другият – с прободни рани в бедрата, долната част на гърба и едната ръка.

Като съпричастен към деянието е задържан криминално проявен мъж от селото.

И по двата инцидента са образувани досъдебни производства. Полицейските действия продължават под надзора на прокуратурата за установяване на всички обстоятелства и участници.