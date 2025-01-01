Спипаха контрабандни 1340 литра дизелово гориво, 130 литра ракия и 30 кутии с цигари в Плевенско, съобщиха от полицията.

При акция на 28 ноември униформени и митничари са извършили съвместни действия. Извършени са претърсвания в частни домове в плевенското село Гривица.

В имота на 60-годишен мъж са установени 130 литра ракия и 575 литра дизелово гориво. В друг дом, обитаван от 41-годишен мъж, са открити 10 кутии с цигари, без бандерол, и 74 туби с вместимост 11 литра и 10 литра - 765 литра дизелово гориво.

За резултатите от специализираната операция е уведомена прокуратурата. За притежание на наркотици в Плевен е задържан 35-годишен. На 28 ноември в хода на специализирана операция в жк „Сторгозия“ е спрян управлявания от него автомобил.

При последвало претърсване в колата е намерена и иззета полиетиленова свивка с размери 5 см Х 4 см., с бяло прахообразно вещество. По данни на 35-годишния съдържанието е кокаин, за лична употреба, с приблизително тегло 5 грама. Извършен е оглед. Веществото е предадено за лабораторна обработка.