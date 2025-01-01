Фатална катастрофа край Скравена. Мъж загина, прегазен от камиони, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че около 23.20 часа на 28 ноември на тел. 112 постъпил сигнал за пътен инцидент на главен между селата Скравена и Новачене.

По първоначални данни е установено, че движещ се по пътното платно мъж, е бил блъснат от лек автомобил, след което през тялото му са преминали и няколко тежкотоварни МПС, които не са спрели и са продължили движението си в посока Мездра.

Смъртта на пешеходеца е констатирана от екип на спешна помощ. Водачът на автомобила е изпробван за употреба на алкохол и наркотици; пробите му са с отрицателни резултати. По случая е образувано досъдебно производство.