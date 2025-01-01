На 64 години почина известният български финансист и бизнесмен Емил Хърсев.

Той е роден на 19 октомври 1961 г. Завършва немската гимназия в София. След това се дипломира в специалността финанси в тогавашния Висш икономически институт "Карл Маркс" (днес УНСС). Защитава дисертация на тема „Еволюция на парите“ (1990).

Емил Хърсев бе и подуправител на БНБ, член на борда на Булбанк, Минералбанк, Кредитна банка, БРИБ, Международната банка за икономическо сътрудничество в Москва.

Хърсев беше доцент по банково дело и банков мениджмънт в УНСС (от 1996 г.), както и финансов и инвестиционен консултант и собственик на "Хърсев и КО".