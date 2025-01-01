Военномедицинската академия в София отбелязва 134 години от основаването си.

На празника присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова, началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, началникът на отбраната адмирал Ефтим Евтимов, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, зам.-министърът на отбраната Аделина Николова, лекари, медицински специалисти, курсанти и др.

Официалните гости на празника на ВМА положиха венци и цветя пред Паметника на медицинските чинове, загинали в изпълнение на своя дълг.

"Без шум, без фанфари, без крясъци, без обидни думи, но без почивка, вие, уважаеми дами и господа, връщате най-важното на този свят – надеждата", обърна се вицепрезидентът Илияна Йотова към медиците във Военномедицинска академия. 134 години българските военни лекари влизат в най-трудните битки - от бойните полета до съвременните кризи, каза в словото си вицепрезидентът Йотова.

Вие първи посрещате не само природни бедствия и мисии зад граница, но пандемии и много предизвикателства пред човека и във съвременния свят. Никога, уважаеми дами и господа, не се поколебахте. Винаги сте на първата линия, каза Йотова. По думите ѝ медикът във ВМА е не само лекар, а войник на най-трудния фронт - този на човешката болка.

"ВМА е с богата история, написана от човешки съдби. Неслучайно девизът на болницата е: "Ако днес изглеждаме големи, то е защото стоим на раменете на нашите предци, които са титани", заяви Илияна Йотова.

Тя благодари на медиците на ВМА и подчерта, че всеки един от тях заслужава признателност. Екипите, които денонощно са на пост, преподавателите и учените, които превръщат ВМА в център на знанието, младите лекари, които с решителност и смелост избират пътя на военната медицина, пътя на медицината в униформа, път, който не обещава лекота, но обещава най-важното – смисълът, човешкият смисъл, заяви вицепрезидентът Йотова.

Тя посочи, че в аналите на ВМА са записани имената на стотици лекари, медицински сестри и санитари, извървели във ВМА своя професионален път. Това са хората, които изградиха вашата институция като мерило за висок професионализъм. Превърнаха я в нещо много важно – в нашата болница, в българската болница, за пример, подчерта вицепрезидентът. Йотова изтъкна, че в многогодишната си история болницата наложи не само нови стандарти за националното здравеопазване, а се превърна в център за иновации, обучение и високите технологии.

Началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски заяви по време на церемионията, че силата на ВМА идва от хората, които работят в нея.

Мутафчийски каза в словото си, че в момента във ВМА се обучават 107 курсанти и 13 медицински сестри. 54 вече завършиха обучението си и са на реална военна служба във войсковите части, а шестима от тях са на мисии зад граница, каза Мутафчийски. Той каза, че Академията има акредитация по 34 докторски програми и 88 докторанти към този момент. 57 специалности са акредитирани и има 173 специализанти, а над 900 души са преминали само за тази година курсове по високоспециализирани дейности и са сертифицирани във ВМА.

Мутафчийски изтъкна ролята на Симулационния тренировъчен център на ВМА, създаден през 2021 г., в който са обучени около 1300 бойни санитари, парамедици, лекари и курсанти, като само за последната година са обучени 511 специалисти. През цялото време на съществуването си ВМА винаги е била последна инстанция при лечение на най-тежките случаи. Ние не само изравнихме, но и надминахме ръста на хоспитализации и на помощ, която сме дали на пациенти отпреди пандемията, каза началникът на ВМА.

Той отчете над 66 хиляди пациенти, преминали през стационарите на болницата, 230 хиляди извършени амбулаторни прегледи и 18 500 направени операции. През ноември се извършиха и първите бъбречни трансплантации, резултат от няколкогодишните годишните усилия на специалистите, посочи Мутафчийски. През тази година ВМА отбеляза 20 години кохлеарни имплантации, благодарение на които стотици деца получиха шанс да чуват благодарение на професионализма на хората от ВМА, изтъкна началникът на Академията.

Над 7000 души дариха кръв благодарение на неуморната работа на екипа от хемотрансфузионен център. Заедно с Агенцията за защита на децата се проведоха кампании между 4000 деца за разясняване на вредите от дрогата, която продължава и до днес, посочи още Мутафчийски.

Той припомни, че от тази година ВМА вече има робот, с който за 305 календарни дни са извършени 305 операции. Като по статистика на фирмата-производител на робота ВМА е най-бързо развиващият се роботизиран център в Европа. В България има 17 робота, а ВМА вече извършва 10% от роботизираните операции в страната, похвали се още началникът на Академията.

"Отбелязваме празника на една от най-значимите институции в българското здравеопазване", заяви министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов. "Вече 134 години Военномедицинска академия гради своя авторитет на лидер в предоставянето на компетентни медицински грижи не само в мирно време, а и по време на войни и различни природни катаклизми", заяви здравният министър.

Той изтъкна, че днес болницата е еталон за професионализъм, отдаденост и високи стандарти в медицината. Кирилов каза, че за него е привилегия да връчи отличия на най-заслужилите лекари и медицински специалисти. Министърът отбеляза, че днешният празник е повод да си припомним, че здравето е най-голямата ценност, а работата на лекарите и медицинските специалисти – най-благородната възможност да я защитават.

Здравният министър благодари на всеки един във ВМА за усилията, професионализма и за смисъла, който дават на думата "служба". Кирилов пожелава на всички здраве, вдъхновение и сили за нови професионални успехи.