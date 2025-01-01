Комисията за защита на конкуренцията (КЗП) започва засилени проверки преди началото на активния зимен туристически сезон, съобщиха от институцията.

От КЗП припомнят, че туроператорите и турагентите трябва да имат регистрация, за да гарантират безопасността и правата на потребителите. Задължително е предоставянето на ясни и пълни условия за туристическото пътуване. Търговците са длъжни да имат застраховка „Отговорност на туроператора“, която покрива щети в случай на несъстоятелност на компанията.

Инспекторите от КЗП ще проверят също така и местата за настаняване - дали са категоризирани и регистрирани и дали предоставяната услуга отговаря на дадената категория. Особен акцент при проверките през предстоящия зимен туристически сезон ще бъдат задълженията на търговците да обозначават двойно цените в левове и евро, правилното превалутиране и всички останали задължения, вменени от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Планират се съвместни проверки с други институции след участие в поредица от работни срещи с представители на Министерството на туризма, местната власт, Министерството на вътрешните работи, Националната агенция за приходите, Българската агенция по безопасност на храните и Регионалните здравни инспекции. Проверките ще продължат през целия зимен туристически сезон, посочват от КЗП.

Припомняме, че през март Игнат Арсенов, директор на главна дирекция "Контрол на пазара" в КЗП, съобщи, че нарушенията в туроператорската и турагентската дейност намаляват, но спорадично продължават да се наблюдават единични нарушения.

Той заяви, че целта на Комисията е да гарантира, че предлаганите туристически услуги отговарят на законовите изисквания, като това става не само чрез глоби и санкции, а и чрез подкрепа на бизнеса чрез съответните разяснения, полезни за деловите среди. Нашата цел не е да санкционираме търговците, а да имаме доволни туристи, които да не изпращат жалби до нас, каза Арсенов.