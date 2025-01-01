Кметът на Варна Благомир Коцев се върна днес на работното си място в общината.

На влизане в сградата той даде коментар пред журналисти. "Зареден, отпочинал, в добро настроение, имам ентусиазъм да видя как са се случвали нещата в общината. Убеден съм, че има неща, които трябва да бъдат наваксани. Това, което не се е случило за тези 5 месеца - ние да успеем да го свършим бързо, да влезем в един нормален ритъм на работа в тази община, защото варненци чакат", каза той.

Коцев бе запитан кое ще е първото нещо, което ще направи, след връщането си на работа. "Първото, което ще направя, е традиционната понеделнишка оперативка, която ще се случи в 10 часа, да видя всички - целият си екип, да ми докладват какво са свършили през тези месеци. Да видя какви са важните, спешни теми, с които бързо трябва да се ангажираме. След оперативката ще преосмисля голяма част от политиката и начина, по който върви диалогът в община Варна, защото през тази година и половина диалогът не беше добър", обясни той и призова към нормален диалог партиите и общинския съвет.

"Отваряме нова страница в управлението на тази община", каза още той.

След решение на съда във Варна той да бъде пуснат под гаранция от 200 000 лева, парите бяха събрани за няколко часа и в петък сутринта той бе освободен.

