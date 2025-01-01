Въпреки че около 66% от германците смятат, че светът е по-бърз и по-свързан, те също така го намират за по-стресиращ, отколкото преди, особено поради мислите за война, показва доклад на TK за стреса.

Най-малко 62% от германците изпитват прекомерен стрес, а около 8% заявяват, че изобщо не изпитват стрес, показва тазгодишният доклад на TK за стреса, цитиран от „Евронюз“.

Според доклада за стреса за 2025 г., издаден от германската здравноосигурителна каса Techniker Krankenkasse (TK), войните в Украйна, Газа и Судан, наред с несигурността, причинена от търговските тарифи и ограничения, пандемиите и авторитарните системи, са сред множеството кризи, които характеризират настоящето, и според анкетираните те представляват силно или много силно бреме за тях.

Около 1407 души от цяла Германия са участвали в представителното проучване, проведено през май 2025 г. от социологическата агенция Forsa по поръчка на TK.

Според доклада по-малко от половината от стресираните респонденти (47%) са заявили, че заплахата за Германия като бизнес дестинация допринася за стреса им, докато около 44% от респондентите се чувстват стресирани от последиците от климатичните промени и екологичните проблеми.

Ако обаче разгледаме всички анкетирани като цяло, политическите и социалните проблеми, които включват фактори като война, поляризация и сигурност, са едва третата по значимост причина за стрес, а като цяло докладът показва, че германците са загрижени предимно за себе си.

Докладът на TK показва, че най-големият фактор, който предизвиква стрес, са високите очаквания към себе си. Особено жените се чувстват стресирани от собствените си изисквания, докато за мъжете най-големият фактор за стрес остава работната им ситуация. Като цяло училището, ученето и работата заемат второ място.

Според данните от проучването, дискомфортът в гърба, умората, вътрешното неспокойствие, затрудненията със съня и раздразнителността са значително по-чести сред стресираните хора.

Докладът на TK се изготвя от 2013 г. и това е четвъртото му издание. Налице е ясна тенденция, че възприемането на стреса непрекъснато се увеличава през последните години. През 2013 г., преди повече от 10 години, 57 % от хората са изпитвали стрес.

Анализаторите приписват това на увеличаването на външните влияния, като политически кризи и войни.

В сравнение с това, възприемането на стреса сред мъжете отново е намаляло след кризата с коронавируса, но продължава да се увеличава сред жените.