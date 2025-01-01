Двама души са в болница след зрелищна катастрофа тази нощ във Враца.

Автомобил със софийска регистрация се е врязал в заведение за бързо хранене. При инцидента са пострадали шофьорът на колата и негов спътник. Те са на 25 и 22 години, и са настанени в плевенска болница. Единият е с фрактура на крайник, а другият е с травма на главата, съобщиха от дирекцията на полицията в Плевен.

Шофьор блъсна мотоциклет с двама мъже и избяга

Двамата най-вероятно са се движили с превишена скорост, тъй като ударът е бил толкова силен, че са минали през бариерата на паркинг на голяма верига магазини във Враца, врязали са се в бар-грила, минали са и през метално заграждение, и са спрели на жп релсите.

След инцидента двамата са избягали, но по-късно са се предали на полицията в Червен Бряг. Не е ясно дали на място да били тествани за алкохол и наркотици.

БТА

