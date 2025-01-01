Стридите в Япония умират масово в части от най-големия производствен район на страната, вероятно поради затоплянето на морските температури, съобщиха официални представители.

В някои крайбрежни райони около вътрешното море Сето в западната част на Япония – район, който представлява повече от три четвърти от производството на отглеждани стриди в Япония – около 90% от отглежданите стриди са мъртви.

„Никога не съм преживявал такова нещо в цялата си кариера“, каза за АФП Тацуя Морио, който отглежда стриди от повече от 20 години.

Шоичи Йокучи, служител в района на Хирошима, който граничи с вътрешното море Сето, каза, че подозира, че „високите температури на водата, заедно с други фактори, са виновни за масовото измиране на стридите“.

Тази година средната температура на водата по крайбрежието на Хирошима от юли до октомври – важен период за отглеждането на стриди – е била с 1,5-1,9 °C по-висока от средната за периода 1991-2020 г., според данни на префектурата.

Температурите на морето се повишават в световен мащаб поради климатичните промени.

„Ако по-високите температури се задържат в продължение на няколко седмици, това отслабва стридите и ги прави по-уязвими към вируси и бактерии“, заяви Йокоучи, ръководител на отдела за морски продукти.

Смъртността на събраните стриди обикновено е 30-50%.

Но интервюта, проведени от агенцията по рибарство в средата на ноември, разкриха, че в централно-източната част на префектура Хирошима смъртността е 60-90%, а в останалата част на западната част е нормална до леко повишена, съобщи миналата седмица министерството на земеделието, горите и рибарството (MAFF).

„Малкото дъждове през юли тази година, в допълнение към високите температури на водата, доведоха до повишаване на концентрацията на сол, което увреди стридите“, обясни Шиничиро Тои, служител, отговарящ за научните изследвания в областта на морските продукти.

Служител на MAFF каза: „Разследваме причината за смъртта на стридите заедно с местните власти“.

Фермерът Морио разказа пред местната телевизия Hiroshima Home Television, че дори стридите, за които се смята, че са по-устойчиви на по-високи температури, са били засегнати.

А в съседната префектура Хиого, производителят на стриди Дайки Такеучи заяви, че тези, които са оцелели, „са расли зле“.

Те са „около половината от средния размер. Честно казано, трудно е да ги продадем“, обясни оплака се той.

Междувременно стридите край брега на Санрику в северна Япония, които съставляват около 17% от производството на отглеждани стриди в страната, не изглежда да са засегнати, съобщи MAFF.

Скоростта на затопляне на океаните се е удвоила от 1993 г. насам, според експертната група по климата на ООН IPCC.

Средните температури на морската повърхност достигнаха нови рекорди през 2023 и 2024 г.

Хонконг, Тайван, Сингапур, Виетнам и Тайланд са сред основните вносители на японски стриди.