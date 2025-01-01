От днес се въвеждат временни ограничения на движението по автомагистрала „Марица“ в платното за Пловдив, в участъка между 26-ия и 32-ия километър, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Мярката се налага заради ремонт на фуга на мостово съоръжение в района на хасковското село Крум.

Заради ремонтните дейности трафикът в 6-километровата отсечка ще се пренасочи двупосочно в платното за Свиленград. Там за всяка посока ще бъде обособена по една лента, а максимално допустимата скорост ще бъде ограничена до 50 км/ч.

От АПИ подчертават, че предприетите мерки са необходими, за да се гарантира безопасността на пътуващите и изправността на съоръжението. В агенцията призовават шофьорите да карат с повишено внимание, да спазват поставената сигнализация и да не извършват рискови маневри, които могат да застрашат движението в стеснения участък.

От пътната агенция се извиняват за причинените неудобства и уверяват, че ремонтът е наложителен за осигуряване на безопасно преминаване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да следят актуалната пътна обстановка на интернет страницата на АПИ (api.bg) или на денонощния телефон 0700 130 20.