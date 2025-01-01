Двама души загинаха при катастрофа с хеликоптер близо до Жешов, югоизточна Полша, съобщи говорителят на местната пожарна Марчин Бетлея, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.
„Хеликоптер Robinson R44 се разби близо до град Малава“, каза Бетлея пред ПАП.
🚨 Pilne! Katastrofa śmigłowca! Są dwie ofiary!— wPolsce24 🇵🇱 #TuJestPolska (@wPolscepl) November 29, 2025
„Двама души загинаха“, добави служителят.
Министърът на инфраструктурата Дариуш Климчак обяви в социалната платформа „Екс“, че властите разследват мястото, за да установят причините и пълните обстоятелства около инцидента.