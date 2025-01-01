Плевенската филхармония подготви впечатляваща серия от концерти за декември - месец, който ще бъде изпълнен с класическа музика, танго ритми и празнично настроение в цялата страна. Публиката ще има възможността да се срещне с любими български артисти, да чуе премиерни проекти и да се наслади на силни музикални емоции в навечерието на Коледа и Нова година.

Юбилейният концерт на маестро Владимир Бошнаков поставя началото

Празничната програма започва на 4 декември в концертна зала „Катя Попова“ в Плевен, където маестро Владимир Бошнаков отбелязва 25 години от своя дебют с Плевенската филхармония. Юбилейният концерт е част от поредицата „Плевенски музиканти на родна сцена“ и събира публиката за едно емоционално завръщане към началото на неговия творчески път.

Солист на вечерта е виолончелистът Александър Димитров, а програмата включва Концерта за виолончело и оркестър на Дворжак и Третата симфония на Брамс – произведения, които обещават силно и въздействащо начало на музикалния декември.

„TANGO Classic“ – музика, страст и танц на една сцена

Само няколко дни след юбилейния концерт, Плевенската филхармония представя своя най-нов проект – „TANGO Classic“. Той събира на една сцена два изключителни виртуоза: цигуларя Веско Ешкенази и бандонеониста Стоян Караиванов.

Публиката ще усети силата на тангото в аранжименти, вдъхновени от Моцарт, Освалдо Пулиезе, Астор Пиацола и други композитори. Спектакълът е допълнен от танго танцьори, които пренасят емоциите на танца в залата, превръщайки концерта в едно цялостно, сценично преживяване.

Първото представяне е на 8 декември в Костенец, а второто – на 10 декември в зала „България“, където проектът ще отбележи и Световния ден на тангото.

Начало на празничния тур „Бяла Коледа“ с Люси Дяковска

От средата на месеца започва и традиционният празничен цикъл „Бяла Коледа“, в който участие взема Люси Дяковска. Нейната програма събира любими коледни и новогодишни песни от различни краища на света – Италия, Франция, Англия, Америка, Русия и България.

Симфоничните аранжименти на маестро Георги Милтиядов добавят още повече блясък и топлина към празничните мелодии, превръщайки концертите в истински музикален подарък за публиката.

Турнето започва на 16 декември в Ямбол и продължава на следващите вечери в Сливен и Троян. На 23 декември спектакълът ще бъде представен в София, а за специален гост е поканена Поли Генова. Последният празничен концерт е на 29 декември във Варна, където филхармонията традиционно посреща многобройни почитатели.

Музика за цялото семейство

Вниманието към най-малките зрители е запазена марка в работата на Плевенската филхармония. На всички концерти от програмата децата до шестгодишна възраст влизат безплатно, което дава чудесна възможност за семейни музикални вечери.

На част от събитията има и специални намаления за ученици, студенти и пенсионери, които могат да бъдат получени на касите на съответните зали. Така празничната програма става още по-достъпна и привлекателна за различни групи от публиката.

Един месец, изпълнен с музика, емоция и празничен дух

Декемврийските концерти на Плевенската филхармония носят онзи дух на очакване, топлина и усещане за общност, които правят празничните дни специални. Независимо дали публиката избира да се потопи в страстното танго, в класическата симфонична музика или в уютните коледни мелодии, всеки концерт обещава да бъде преживяване, което остава в сърцето.