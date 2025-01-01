Днес министър-председателят Росен Желязков ще участва в официална церемония в Рим, на която ще бъдат представени стартът и маршрутът на колоездачната обиколка на Италия – „Giro d’Italia 2026“.

България е избрана за домакин на откриването (Grande Partenza) на „Giro d’Italia 2026“, както и на първите три етапа на едно от най-значимите световни спортни събития, които ще се проведат през май 2026 г.

България ще е домакин на престижното спортно събитие Giro d'Italia 2026

Събитието представлява изключителна възможност за популяризирането на България като туристическа и спортна дестинация в световен мащаб. С домакинството си България има възможност не само да привлече туристи, но и да утвърди своя бранд като целогодишна, разнообразна и конкурентна дестинация на международната туристическа карта.

В делегацията, водена от министър-председателя, са и министърът на младежта и спорта Иван Пешев и министърът на туризма Мирослав Боршош.