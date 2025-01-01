Мъж е намушкан в Ловеч след скандал в заведение, съобщиха от полицията.

От там уточниха, че на 28 ноември около 22.40ч. в РУ Ловеч е получен сигал, че в заведение в областния град, след възникнал скандал и физическа саморазправа между група мъже е пострадал 44-годишен, криминално проявен мъж, който е прободен в гръдния кош.

Намушкаха млад мъж в Ловеч, двама души са задържани, а трети се издирва

Пострадалият е откаран за лечение в плевенска болница, а по случая е образувано досъдебно производство.