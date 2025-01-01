Мъж заплаши с нож кондуктор във влак в София.

Софийската районна прокуратура е задържала 27-годишен мъж. Инцидентът е станал на 20 ноември в района на ж.к. „Захарна фабрика“ в столицата.

Според събраните до момента доказателства, обвиняемият е насочил нож към кондуктор, изпълняващ служебните си задължения, като я заплашил с думите: „Остави ме намира, всичките ще ви заколя и ще ви приключа“.

По случая е образувано досъдебно производство, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода до пет години и глоба от 500 до 2000 лева.

Мъжът е осъждан. Впоследствие Софийски районен съд е уважил искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Мярката може да бъде обжалвана пред Софийски градски съд.