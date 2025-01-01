Бебе на четири месеца от луковитското село Бежаново е хоспитализирано в плевенска болница с коронавирус, съобщи Маруся Върбанчева от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч.

През миналата седмица са регистрирани три случая на варицела – ученик в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ в Ловеч, тригодишно дете от ловешкото село Казачево, което не посещава детско заведение, и 9-годишно дете от Луковит, ученик в Средно училище „Алеко Константинов“. В сравнение с предходната седмица случаите на варицела бележат ръст – от един на три.

Останалите заразни заболявания, за които съобщават от РЗИ – Ловеч, са два случая на ентероколит (Ловеч и Угърчин) и един на скарлатина (осемгодишно дете от Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Троян).

Заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип в Ловеч е 168,2 на 10 хиляди население, като стойностите се запазват без промяна спрямо предходния период. Заболяемостта се определя като завишена, но в рамките на обичайната за сезона.